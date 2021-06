Der Sieg der CDU bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist nach Ansicht von CDU-Kanzlerkandidat Laschet eine Bestätigung für den Kurs der Mitte.

Dieser Kurs werde um keinen Millimeter verändert, sagte Laschet bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Ministerpräsident Haseloff in Berlin. Die CDU habe klare Kante gegen die AfD gezeigt - dies sei nicht nur richtig, sondern werde von der Mehrheit der Menschen auch mitgetragen, betonte Laschet. In Sachsen-Anhalt habe die Partei nun mehrere Koalitions-Optionen in der demokratischen Mitte. Haseloff betonte erneut, dass man zügig eine Regierung bilden wolle, sich dabei aber nicht hetzen lasse.



Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis wurde die CDU bei der Landtagswahl mit 37,1 Prozent stärkste Kraft. Die AfD kam auf 20,8 Prozent, die Linke holte elf, die SPD 8,4 und die Grünen 5,9 Prozent. Die FDP zieht mit 6,4 Prozent nach zehn Jahren wieder in den Landtag in Magdeburg ein.

