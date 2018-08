Nach Wahl in Simbabwe

Simbabwes Präsident Mnangagwa hat das Land nach seinem Wahlsieg zur Einheit aufgerufen.

Alle Bürger müssten sich die Hände reichen, um ein neues Simbabwe aufzubauen, sagte Mnangagwa in der Hauptstadt Harare. Oppositionsführer Chamisa kündigte an, das Ergebnis anzufechten. Es sei durch Betrug und Manipulation zustande gekommen. Chamisa warf Mnangagwas Partei Zanu-PF vor, mit tödlicher Gewalt gegen Anhänger der Opposition vorgegangen zu sein. EU-Beobachter kritisierten, bei der Wahl am Montag seien Wähler eingeschüchtert worden.



Nach offiziellen Angaben gewann Mnangagwa die Wahl mit 50,8 Prozent. Auf Chamisa entfielen 44,3 Prozent.