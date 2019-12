Im Interview der Woche des Deutschlandfunks blickte Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, zunächst auf den aktuellen Mitgliederentscheid für SPD-Parteivorsitz, bei der sich das Duo Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken durchsetzte.

Im ersten Moment habe ihn das Wahlergebnis überrascht. "Wenn man sich aber im Land Nordrhein-Westfalen umgehört hat, wo die meisten SPD-Mitglieder leben, dann konnte man nicht so überrascht sein." In Berlin habe es als Reaktion das glatte Gegenteil gegeben. "Das zeigt, wie weit weg die Wahrnehmung ist, was an der Basis passiert", meinte Laschet. Er habe Walter-Borjans als Menschen immer geschätzt, so der NRW-Ministerpräsident.

Mit Walter-Borjans viel gestritten

Mit Walter-Borjans als NRW-Finanzminister habe sich Laschet viel auseinandergesetzt. Walter-Borjans habe mit dem Ankauf von Steuer-CDs etliche Steuersünder überführt und daraus ein publizistisches Geschäftsmodell gemacht. Dass Walter-Borjans dabei der Einzige gewesen sei, "ist eine Legende", so Laschet. Auf jeden Fall habe der SPD-Politiker damit den Nerv der Basis getroffen.

Es müsse zudem viel Frust im Spiel gewesen sein, dass die SPD-Mitglieder auf das Duo Walter-Borjans/Esken setzten. Sie seien schließlich vehemente Kritiker der Großen Koaltiton. An die desgignierte SPD-Spitze appellierte Lascht, die Große Koalition fortzusetzen. Es mache keinen Sinn, am Koaltionsvertrag Änderungen vorzunehmen. "Für die SPD wäre es nicht klug, in neue Sondierungs- und Koalitionsgespräche zu gehen", sagte Laschet.

"Kohlekompromiss eins zu eins umsetzen"

Der CDU-Politiker versicherte, dass der Kohlekompromiss eins zu eins umgesetzt werde. Es müsse eine faire Ausstiegsaufteilung zwischen Lausitz und dem rheinischen Revier geben. In NRW werde der Braunkohle-Ausstieg ab 2021 vorangetrieben, so Laschet. "Irgendwann muss es dann auch im Osten beginnen", sagte LKaschet.

Auf die Frage, ob die schwarzgelbe Koalition, die einzig verbleibene in Deutschland, ein Auslaufmodell sei, verneinte der Ministerpräsident. "Wir haben in Deutschland auch kaum mehr eine rot-grüne Koalition. Es gibt eine Kenia-Koalition und eine Jamaika-Koaltion. Jetzt kommen in Sachsen und Brandenburg noch einmal neue Bündnisse hinzu. Das macht es in Deutschland kompliziert. Ich finde, die Zusammenarbeit angenehm. Wir haben in vielen Fragen Grundübereinstimmung. Deswegen kann man viel anpacken", sagte Laschet. In zweieinhalb Jahren habe sich viel in NRW verändert.