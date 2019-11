Nach schlechten Wahlergebnissen will sich die Blaue Partei der früheren AfD-Chefin Petry bis Jahresende auflösen.

Petry sagte in Dresden, das freiheitlich-konservative Angebot der Partei sei sowohl in Sachsen als auch in Thüringen vom Wähler klar abgelehnt worden. Die Auflösung der Blauen Partei sei am Wochenende auf einem Parteitag in Döben bei Grimma beschlossen worden. Die Partei hatte bei der Landtagswahl in Sachsen 0,4 Prozent der Zweitstimmen bekommen und in Thüringen 0,1 Prozent.



Petry hatte der AfD nach der Bundestagswahl 2017 den Rücken gekehrt und später die Blaue Partei gegründet. Ihr Bundestagsmandat will sie bis 2021 behalten und sich danach aus der Politik zurückziehen.