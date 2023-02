Am Flughafen Frankfurt gin gestern kaum etwas - heute normalisiert sich die Lage (picture alliance / dpa / Arne Dedert)

Eine Sprecherin des Flughafens Frankfurt am Main erklärte, es werde noch eine Weile dauern, bis sich die Lage normalisiert habe. Es gebe nach dem Streik einen Rückstau, der abgearbeitet werden müsse. Am Flughafen München bildeten sich nach Angaben des Betreibers lange Schlangen an den Sicherheitsschleusen, weil viel Verkehr von gestern auf heute verlagert wurde. Insgesamt herrsche aber wieder weitgehend Normalbetrieb, hieß es.

An den Flughäfen hatten die Beschäftigten im öffentlichen Dienst, das Bodenpersonal und die Belegschaft der Luftsicherheit die Arbeit niedergelegt. Für alle drei Gruppen finden derzeit Tarifverhandlungen statt.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.