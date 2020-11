Im Zusammenhang mit dem islamistischen Anschlag von Wien hat es heute früh eine Razzia in Deutschland gegeben.

Sicherheitskräfte hätten Wohnungen und Geschäftsräume von vier Personen in Niedersachsen, Hessen und Schleswig-Holstein durchsucht, teilte das Bundeskriminalamt mit. Die vier Personen seien nicht tatverdächtig, es solle aber Verbindungen zu dem mutmaßlichen Attentäter gegeben haben.



Am Montag hatte ein islamistischer Terrorist in Wien auf zahlreiche Passanten und später auch auf Polizeibeamte geschossen. Dabei wurden vier Menschen getötet und mehr als 20 zum Teil schwer verletzt. Bei einem Feuergefecht mit der Polizei wurde der Mann schließlich erschossen.



Der Zentralrat der Muslime hat für heute zu einer Friedenskundgebung vor der österreichischen Botschaft in Berlin aufgerufen. Geplant ist ein interreligiöses Gebet, dem eine Ansprache des Zentralrats-Vorsitzenden Mazyek folgt. Auch Vertreter anderer Religionsgemeinschaften werden zu der Kundgebung erwartet.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.