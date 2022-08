Finnlands Ministerpräsidentin Sanna Marin (picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Das teilte die 36-jährige Politikerin bei einer Pressekonferenz in Helsinki mit. Die Ergebnisse würden kommende Woche vorliegen. Sie bekräftigte ihre Äußerungen, wonach sie noch niemals Drogen genommen habe und nichts Illegales getan habe.

Nach dem Auftauchen der Aufnahmen steht sie in ihrer Heimat in der Kritik. Laut der Nachrichtenagentur STT feierte die Ministerpräsidentin kurz nach dem Urlaub an einem Abend ausgelassen mit ihren Freunden und trank Alkohol. "Das bedeutet, dass es keine Vertretung gab, die ihre Aufgaben übernahm", schrieb STT. Der Vorfall soll demnach vor einigen Wochen und die Regierungschefin zu der Zeit im Dienst gewesen sein. Marin hat den Zeitpunkt der Party nicht bestätigt. Das Video hat in Finnland eine Diskussion über das Auftreten der Ministerpräsidentin in der Öffentlichkeit ausgelöst.

Kritik von der Opposition

Marin hatte gestern erklärt, sie habe einfach einen Abend mit ihren Freunden verbracht und nichts Verbotenes getan. "Ich möchte zeigen, dass es gewöhnliche Menschen mit gewöhnlichen Leben sind, die Jobs wie diesen machen", sagte sie. "Ich habe keine Drogen genommen und nichts außer Alkohol konsumiert. Ich habe getanzt, gesungen und Party gemacht - komplett legale Dinge."

In der Bevölkerung sind die Meinungen über Marins Freizeitverhalten geteilt. Teile der Opposition und ein Mitglied ihrer Koalition hatten die 36-Jährige aufgefordert, sich einem Drogentest zu unterziehen. Parteifreunde stärkten ihr dagegen den Rücken. Der Abgeordnete Karna von Marins Koalitionspartner "Zentrumspartei" meinte, es sei "klug", wenn sich Marin freiwillig einem Drogentest unterziehe. Der Fraktionschef ihrer Sozialdemokratischer Partei, Lindtman, sagte, er sehe kein großes Problem darin, dass Marin bei einer privaten Veranstaltung mit Freunden tanze, sagte er. Was einen möglichen Drogentest betreffe, so sei es hr Sache, das zu beurteilen.

