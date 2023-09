Potenzialanalysesystem (PotAS)

Ingo Weiss, Präsident des Deutschen Basketballbundes, DBB. (picture alliance / dpa / Soeren Stache)

Es sei "ein Unding", dass eine solche Institution dem Basketball kein Potenzial bescheinige, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Das System ist Teil der deutschen Spitzensport-Reform. Fördergelder des Bunds werden anhand von Erfolgserwartungen und Medaillenchancen verteilt. In der Tabelle der Sommersportverbände liegt Basketball auf dem 26. und damit letzten Platz. Die größten Aussichten auf Medaillen hat laut dem Potenzialanalysesystem der deutsche Leichtathletik-Verband. Diese war jedoch bei der WM in Budapest dieses Jahr erstmals in der Geschichte ohne Medaille geblieben.

