Windbuchen auf dem Schauinsland im Schwarzwald während des Sturmtiefs "Ylenia". (Philipp von Ditfurth/dpa)

Betroffen ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes erneut vor allem die Nordhälfte Deutschlands; eine Unwetterwarnung gibt es aber auch für den bayerischen Regierungsbezirk Unterfranken. Der Wind nimmt den Angaben zufolge am Vormittag zu und steigert sich zum Nachmittag mit Orkanböen von bis zu 140 Kilometern pro Stunde. In der Nacht auf Samstag könnten diese Werte sogar noch überschritten werden. Für die Nordsee wird erneut vor möglichen Sturmfluten gewarnt. Wegen der Gefahr herabstürzender Äste und Gegenstände sollte sich möglichst niemand im Freien aufhalten. Mancherorts ist der Präsenzunterricht in den Schulen wieder abgesagt oder freigestellt - so etwa in Hamburg.

Die Deutsche Bahn rechnet mit weiteren Störungen im Zugverkehr. Der Zugverkehr sei voraussichtlich bis Samstag "bundesweit beeinträchtigt", schrieb die Bahn auf Twitter. Bahnreisenden steht für Informationen die kostenlose Hotline unter 08000 99 66 33 zur Verfügung.

Drei Tote bei "Ylenia"

Beim Durchzug von "Ylenia" waren gestern drei Menschen in Deutschland ums Leben gekommen. Zwei Personen wurden in ihren Fahrzeugen von umstürzenden Bäumen erschlagen. Ein weiterer Mensch kam bei einem Autounfall ums Leben, als sein Anhänger im Sturm in den Gegenverkehr geriet. In zehntausenden Haushalten fiel zeitweise der Strom aus - vor allem in Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Bayern. Der Bahnverkehr war zeitweise eingestellt.

Auch im Ausland kam es wegen des Orkantiefs zu Todesfällen. In Polen starben zwei Baustellenarbeiter und zwei weitere wurden verletzt, als der Sturm in Krakau einen Kran umwarf. Ein weiterer Mann wurde im Westen Polens von einem Baum erschlagen, der auf sein Auto stürzte. In Tschechien etwa waren mehr als 300.000 Haushalte ohne Strom.

Höchste Warnstufe für Großbritannien

In Großbritannien haben die Metereologen für heute die höchste Wetterwarnstufe ausgerufen. Für den Südwesten Englands und die Südküste von Wales wird in vielen Gebieten mit Überschwemmungen gerechnet.

