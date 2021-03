Seit Beginn des Krieges in Syrien vor zehn Jahren sind dort nach Einschätzung von Aktivisten mehr als 388.000 Menschen ums Leben gekommen.

Darunter seien 22.000 Kinder, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London mitteilte. Nach Angaben der Vereinten Nationen flohen rund 5,6 Millionen Syrer ins Ausland, vor allem in die Türkei, den Libanon und nach Jordanien. Zudem gebe es etwa 6,7 Millionen Binnenflüchtlinge.



Menschenrechtsorganisationen forderten in einer gemeinsamen Erklärung erneut ein Ende der Abschiebungen in das Land. Zu den neun Unterzeichnern gehören unter anderem Pro Asyl, Sea-Watch und Medico International.



Die Innenminister von Bund und Ländern hatten Mitte Dezember ein Auslaufen des generellen Abschiebestopps nach Syrien beschlossen.

