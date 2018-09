Deutschland und Saudi-Arabien haben ihren diplomatischen Konflikt nach zehn Monaten beigelegt.

Bundesaußenminister Maas und der saudi-arabische Außenminister al-Dschubair verständigten sich in New York darauf, dass der im November abgezogene saudi-arabische Botschafter nach Deutschland zurückkehrt. Ausgangspunkt der Krise war eine Äußerung des damaligen Außenministers Gabriel, der von politischem Abenteurertum gesprochen hatte, ohne Saudi-Arabien direkt zu nennen. Hintergrund war der überraschende Rücktritt des libanesischen Regierungschefs Hariri während eines Besuchs in Riad. Der saudi-arabische Botschafter in Berlin wurde wenig später zurückgerufen, und der neue deutsche Botschafter für Riad erhielt keine Akkreditierung.



Saudi-Arabien hatte verlangt, dass Maas sein ernsthaftes Bedauern über die Äußerung seines Vorgängers Gabriel ausdrückt. Maas erklärte nun, man hätte klarer in der Kommunikation sein sollen, um Missverständnisse zu vermeiden.