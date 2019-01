Das von den US-Demokraten geführte Repräsentantenhaus will einem Medienbericht nachgehen, wonach das FBI untersucht haben soll, ob Präsident Trump in Sinne Russlands agitiert und gegen amerikanische Interessen gearbeitet haben könnte.

Das kündigte der Vorsitzende des Justizausschusses, Nadler, an. Gleichzeitig müsse versucht werden, die Ermittler vor "zunehmend hitzigen Angriffen" Trumps zu schützen. Der Präsident hatte auf den Bericht der "New York Times" via Twitter mit scharfer Wortwahl reagiert. Die Zeitung hatte geschrieben, das FBI habe nach der Entlassung seines damaligen Chefs Comey im Mai 2017 untersucht, ob von Trump womöglich eine Gefahr für die nationale Sicherheit ausgehe. Die Ermittler prüften demnach auch, ob die Absetzung Comeys durch den Präsidenten eine Behinderung der Justiz darstellte. Das Weiße Haus bezeichnete den Artikel als "absurd".