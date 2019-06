Nach den Zolldrohungen der USA hat sich Mexiko grundsätzlich bereiterklärt, die Migration in Richtung Vereinigte Staaten stärker einzudämmen.

Der stellvertretende Außenminister Seade kündigte an, die bereits bestehenden Regelungen besser anzuwenden. Details nannte er nicht. Außenminister Ebrard ist bereits nach Washington gereist, um eine Einigung in dem Konflikt zu finden. Vorgespräche sind für Montag und Dienstag vorgesehen. Am Mittwoch soll es ein Treffen mit einer US-Delegation unter Leitung von Außenminister Pompeo geben.



US-Präsident Trump hatte Importzölle auf sämtliche mexikanische Waren angekündigt, um das Nachbarland zu Maßnahmen gegen illegale Migration zu zwingen.