Nach der Zustimmung des britischen Kabinetts zum Entwurf für ein Brexit-Abkommen wollen die anderen EU-Staaten das Papier rasch prüfen.

Der österreichische Bundeskanzler und amtierende EU-Ratsvorsitzende Kurz kündigte dazu einen baldigen EU-Sondergipfel an, ohne ein Datum zu nennen. Der Entwurf stieß in der europäischen Politik auf ein positives Echo. EU-Kommissionschef Juncker schrieb auf Twitter, er sehe genügend Fortschritte, um die Brexit-Verhandlungen nun zu beenden. Der Brexit-Beauftragte der EVP-Fraktion im Europaparlament, Brok, appellierte an das britische Parlament, dem Kompromiss zuzustimmen und so eine historische Vereinbarung zu ermöglichen. Auch die europäischen Fraktionschefs der Liberalen, der Sozialdemokraten und der Grünen äußerten sich zustimmend. Zuvor hatte der Brexit-Unterhändler der EU, Barnier, erklärt, mit dem Kompromiss würde eine "harte Grenze" zwischen der britischen Provinz Nordirland und dem EU-Mitglied Irland verhindert. Das Kabinett der britischen Premierministerin May hatte das Papier am Abend nach stundenlangen Beratungen gebilligt. Im Parlament in London gibt es allerdings parteiübergreifend Widerstand. Nötig ist auch die Zustimmung des Europäischen Parlaments zu dem Entwurf.