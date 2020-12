Nach zwei Abstürzen mit insgesamt 346 Todesopfern ist erstmals wieder eine Boeing 737 Max zu einem kommerziellen Flug gestartet.

In Sao Paolo hob eine Maschine der brasilianischen Gesellschaft Gol zu einem anderthalbstündigen Inlandsflug nach Porto Alegre ab. Damit endete eine 20-monatige, von den Behörden verordnete Zwangspause. Wie die Nachrichtenagentur AFP meldet, mussten die Piloten in den USA ein spezielles Training absolvieren, um die technischen Änderungen an der 737 Max kennenzulernen. Unter anderem wurde die Software des Stabilisierungssystems erneuert, das für die Abstürze verantwortlich gemacht wurde.

