Katholische Kirche

Teilnehmer einer Fronleichnam-Prozession am Staffesee - Archivbild von 2018. Staffelsee. (dpa / Matthias Balk)

Der Limburger Bischof Bätzing, der auch Vorsitzender der Deutschen Boschofskonferen ist, rief in seiner Predigt die Katholiken zum Engagement für andere Menschen auf. Man könne Christus nur dann an Festtagen wie Fronleichnam verehren, wenn man ihn auch in den Armen und Ausgestoßenen sehe. In Fürbitten wurde mancherorts auch der Missbrauch durch Geistliche thematisiert, unter anderem in Münster.

Fronleichnam ist ein traditioneller Feiertag in vielen mehrheitlich katholischen Bundesländern sowie in einer Reihe von katholisch geprägten Regionen in Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.