Zwei Wochen nach einem Grubenunglück im Osten Chinas ist ein erster verschütteter Bergarbeiter gerettet worden.

Nach Angaben des staatlichen Fernsehsenders CCTV wurde er in einem separaten Abschnitt der Mine entdeckt. Er sei körperlich sehr geschwächt und in ein Krankenhaus gebracht worden.



Bei mindestens zwei Explosionen in der Goldmine in der Provinz Shandong waren der Schacht verschüttet und das interne Kommunikationssystem schwer beschädigt worden. Insgesamt 22 Grubenarbeiter sind in etwa 600 Metern Tiefe eingeschlossen. Über ein Loch, dass Rettungsmannschaften gebohrt haben, werden sie über Stahlseile mit Lebensmitteln und Medikamenten versorgt. Die Bergung der Arbeiter könnte mehrere Wochen dauern.



Wegen Sicherheitsmängeln gibt es in chinesischen Bergwerken immer wieder tödliche Unfälle.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.