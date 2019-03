Nach den Verwüstungen durch den Zyklon "Idai" droht in Simbabwe der Damm eines Stausees zu brechen. Die Sturmfluten hätten den Damm in der Bergregion Vumba geschwächt, teilte der Zivilschutz des Landes mit. Die Bevölkerung in der Umgebung sei dazu aufgerufen worden, sich in Sicherheit zu bringen.

In den drei von "Idai" betroffenen Ländern Mosambik, Malawi und Simbabwe seien mehrere hundert Menschen ums Leben gekommen, teilte das UNO-Nothilfebüro mit. Dem Internationalen Roten Kreuz zufolge gibt es in den Katastrophengebieten zudem erste Fälle von Cholera.



Anhaltende Regenfälle erschweren die Versorgung der Menschen. Wie ein Vertreter der Welthungerhilfe mitteilte, fehlt es vor allem an Lebensmitteln. Verschärft werde die Situation noch durch den Ausfall der Ernte, die in gut einem Monat hätte beginnen sollen. Auf den Feldern stünden nur noch verfaulte Stängel.