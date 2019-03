Im südöstlichen Afrika sind nach dem Zyklon Idai drei Millionen Menschen auf Hilfe angewiesen.

Mehr als die Hälfte davon seien Kinder, teilte die Direktorin des UNO-Kinderhilfswerks Unicef, Fore, in New York mit. Es handele sich in der Region um eine der schlimmsten Katastrophen der vergangenen 20 Jahre. Das Ausmaß der Verwüstung zeige sich allerdings erst allmählich. Die Organisation Ärzte ohne Grenzen äußerte sich besorgt wegen der Ausbreitung von Krankheiten sowie über den Mangel an Trinkwasser. Es gibt bereits erste Cholera-Fälle. Das Technische Hilfswerk hat inzwischen damit begonnen, die Trinkwasserversorgung wieder aufzubauen.



Der Tropensturm Idai hatte vor zwei Wochen weite Teile von Mosambik, Malawi und Simbabwe unter Wasser gesetzt.