Ukrainer an der Grenze zu Polen. (Archivbild) (AFP/Yuri Dyachyshyn)

Polens Innenminister Kaminski sagte, es werde mit Sicherheit eine Flüchtlingswelle geben. Polen werde allen Schutzsuchenden Zuflucht gewähren. An den wichtigsten Grenzübergängen sollen demnach Erstaufnahmezentren für Ukrainer entstehen. Die slowakische Regierung kündigte an, dass bis zu 1.500 Soldaten an den Grenzen zum Einsatz kommen sollen, um bei der Bewältigung eines massiven Andrangs von Flüchtlingen zu helfen. Man sei bereit, auch notfalls mehr Grenzübergänge zur Ukraine zu öffnen. Die Präsidentin der Republik Moldau, Sandu, berichtete von 4.000 Menschen, die bislang Zuflucht gesucht hätten. Die Grenzen seien offen für ukrainische Flüchtlinge. UNO-Flüchtlingskommissar Grandi sagte den Ländern Unterstützung zu. Er sagte, die humanitären Folgen der russischen Aggression seien verheerend.

Bundesinnenministerin Faeser bot Polen und anderen osteuropäischen Ländern Hilfe bei der Aufnahme von Flüchtlingen an. Mehrere Bundesländer äußerten zudem ihre Bereitschaft, Menschen aufzunehmen. Die deutschen Städte stellen sich ebenfalls auf die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine ein. Städtetagspräsident Lewe sagte, man erwarte, dass der russische Einmarsch viele Menschen zur Flucht zwingen werde. Die ukrainischen Nachbarländer, die EU und auch Deutschland müssten sich darauf einstellen, humanitäre Hilfe zu leisten. Lewe mahnte, dafür müssten sich Bund und Länder eng mit den Kommunen abstimmen. Die Städte seien bereit und darauf eingestellt, den betroffenen Menschen Unterkunft und Schutz zu gewähren.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.