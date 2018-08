Bundesinnenminister Seehofer hat seine Schirmherrschaft für den Deutschen Nachbarschaftspreis abgegeben.

Wie das Ministerium in Berlin mitteilte, informierte der CSU-Vorsitzende den Geschäftsführer der preisvergebenden Stiftung "nebenan.de", Vollmann, in einem Brief über den Schritt. Darin nennt Seehofer Aussagen von Vollmann als Grund für seine Entscheidung. Diese seien diskreditierend. Vollmann spreche ihm Toleranz, Mitmenschlichkeit und Offenheit ab. Deshalb stehe er für die Schirmherrschaft ab sofort nicht mehr zur Verfügung.



Zuvor hatten der Berliner Verein "Moabit hilft" und "wielebenwir e.V." aus Köln die Nominierung für den Deutschen Nachbarschaftspreis abgelehnt. Sie verwiesen dabei auf die Flüchtlingspolitik sowie Äußerungen dazu von Seehofer und warfen ihm vor, die Gesellschaft zu spalten. Der "nebenan.de"-Geschäftsführer Vollmann sagte daraufhin, die Stiftung könne die Entscheidung nachvollziehen. Sie habe Seehofers Äußerungen ebenfalls kritisch diskutiert und als spaltend eingestuft.



Das Bundesinnenministerium teilte weiter mit, den Vereinen "Moabit hilft" und "wielebenwir e.V." ein Gespräch angeboten zu haben. Derzeit würden Termine abgestimmt. Weiter hieß es, für den Preis hätten sich 1.052 Initiativen beworben. Von den 104 nominierten Projekten hätten die beiden Vereine aus Berlin und Köln ihre Bewerbung am 30. Juli zurückgezogen.



Mit dem Deutschen Nachbarschaftspreis werden Projekte geehrt, die sich vor Ort für mehr Integration und Inklusion, für die Bewältigung des demografischen Wandels und gegen Abwanderung aus dem ländlichen Raum einsetzen.