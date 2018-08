Bundesinnenminister Seehofer hat die Schirmherrschaft für den Deutschen Nachbarschaftspreis abgegeben.

Wie das Ministerium in Berlin mitteilte, informierte der CSU-Vorsitzende den Geschäftsführer der preisvergebenden Stiftung "nebenan.de", Vollmann, in einem Brief über den Schritt. Darin kritisiert Seehofer Aussagen von Vollmann. Dieser spreche ihm Toleranz, Mitmenschlichkeit und Offenheit ab. Deshalb stehe er für die Schirmherrschaft ab sofort nicht mehr zur Verfügung.



Zuvor hatten der Berliner Verein "Moabit hilft" und der Kölner Verein "wielebenwir" eine Nominierung für den Deutschen Nachbarschaftspreis unter Verweis auf Seehofers Asylpolitik abgelehnt. Vollmann hatte daraufhin erklärt, die Stiftung könne die Entscheidung nachvollziehen. - Jetzt bedauerte er den Rückzug des CSU-Politikers. Die Organisation "Moabit hilft" nannte Seehofers Schritt hingegen richtig.