Am 30. Jahrestag der Unterzeichnung des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrags haben die Präsidenten Steinmeier und Duda die Freundschaft zwischen beiden Ländern betont. Der Bundespräsident sagte nach einem Treffen in Warschau, die deutsch-polnische Nachbarschaft gehöre zu den großen europäischen Erfolgsgeschichten der vergangenen Jahrzehnte. Beide Politiker verwiesen auch auf Konflikte.

Duda meinte, Polen und Deutschland seien wie zwei benachbarte Bauernhöfe, deren Besitzer manchmal strittige Fragen hätten, aber generell bereit seien, ihre Kinder miteinander zu verheiraten.

Diskussion mit Jugendlichen aus Deutschland und Polen

Steinmeier will während seines Besuchs am Grabmal des Unbekannten Soldaten in der polnischen Hauptstadt einen Kranz niederlegen. Außerdem wollen er und Duda mit Jugendlichen aus beiden Ländern diskutieren.

Abkommen von 1991 als Grundlage der Zusammenarbeit

Das Nachbarschafts-Abkommen aus dem Jahr 1991 schrieb nach der Wiedervereinigung unter anderem die Unantastbarkeit der gemeinsamen Grenze fest und legte die Grundlage für eine enge politische, wirtschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit.



Brandenburgs Landtagspräsidentin Liedtke würdigte den Vertrag als Meilenstein in den Beziehungen beider Länder und als Grundlage für das Miteinander in Europa. Sie erinnerte auch an die Rolle Polens bei der Überwindung des "Eisernen Vorhangs". Der polnische Botschafter in Deutschland, Przylebski, bezeichnete den Vertrag als Beispiel dafür, wie sich Jahrhunderte der Ressentiments und des Hasses in ein freundschaftliches Miteinander verwandeln könnten.

