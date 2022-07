Die Tür zum Regierungssitz des britischen Premierministers in der Downing Street 10 in London: Bald hält hier jemand anderer als Boris Johnson Einzug. (Frank Augstein/AP/dpa)

Vier Frauen und zwei Männer stellen sich zum zweiten Mal der konservativen Partei zur Wahl. Als Favoriten gelten derzeit Ex-Finanzminister Sunak, Handels-Staatssekretärin Mordaunt und Außenministerin Truss. Johnson war in der vergangenen Woche unter massivem Druck aus seiner Fraktion und dem Kabinett vom Amt des Parteichefs zurückgetreten.

Die Auswahl unter den sechs Interessenten wird so lange fortgesetzt, bis sich die Partei auf zwei Kandidaten geeinigt hat. Die endgültige Entscheidung treffen die Mitglieder der Torys dann per Briefwahl. Am 5. September soll der neue Parteivorsitz gekürt werden - das bedeutet dann auch gleichzeitig die Amtsübernahme von Johnson an der Spitze der britischen Regierung.

