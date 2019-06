Nachfolge von Theresa May

Im Rennen um den Vorsitz der konservativen Partei in Großbritannien verbleiben fünf Politiker.

Die meisten Stimmen in der zweiten Abstimmungsrunde der Parlamentsfraktion erhielt der ehemalige britische Außenminister und Bürgermeister von London, Johnson. 126 der 313 konservativen Abgeordneten votierten für ihn. Mit deutlichem Abstand folgten Außenminister Hunt, Umweltminister Gove und der Minister für Internationale Entwicklung, Stewart. Innenminister Javid erhielt genau die nötige Stimmenzahl von 33, um eine Runde weiter zu kommen. Nicht genügend Unterstützer hatte dagegen der ehemalige Brexit-Minister Raab.



In weiteren Wahlrunden soll sich in den kommenden Tagen die Zahl der Bewerber auf zwei reduzieren. Dann können rund 160.000 Parteimitglieder über ihren neuen Vorsitzenden und damit auch den nächsten Premierminister abstimmen.