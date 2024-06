Sexuelle Belästigung in der Kulturbranche

Nachfrage an Beratungen wächst sprunghaft

Betroffene von sexueller Belästigung und Gewalt in der Kulturbranche haben sich im vergangenen Jahr so oft wie nie zuvor an die Vertrauensstelle Themis gewandt. Wie die Anlaufstelle in Berlin mitteilte, gab es insgesamt 884 Beratungen. Dies seien doppelt so viele wie im Vorjahr.