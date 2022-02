In Deutschland ist die Nachfrage nach medizinischem Cannabis in den vergangenen zehn Jahren stark gestiegen. (imago / JuNiArt)

2011 waren noch acht Kilogramm an Apotheken geliefert worden - 2021 waren es etwas mehr als 9.000 Kilo, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland und beruft sich auf Informationen des Bundesgesundheitsministeriums. Vor allem in den vergangenen fünf Jahren nahm die Lieferung von medizinischem Cannabis an Apotheken stark zu.

