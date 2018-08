In der Debatte um die Auseinandersetzungen in Chemnitz ist mitunter zu hören, ungefähr die Hälfte der Insassen in sächsischen Gefängnissen machten inzwischen Ausländer aus. Unter anderem deshalb sei es verständlich, dass sich Bürger gegen die derzeitige Einwanderungspolitik wendeten.

Wir haben nachgefragt. Nach Angaben des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz in Dresden befanden sich Anfang August 3.464 Menschen in Haft. 993 davon seien Ausländer, teilte ein Behördensprecher dem Deutschlandfunk mit. Das entspreche einem Anteil von 28,7 Prozent. Die meisten der ausländischen Gefangenen in Sachsen seien polnische Staatsbürger, gefolgt von jenen aus den Maghreb-Staaten, aus Tschechen, Georgien und anderen Ländern.



Unter anderem hatte sich der sächsische AfD-Fraktionsvorsitzende Urban im eingangs beschriebenen Sinne geäußert.