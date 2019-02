US-Präsident Trump reichten wenige Zeilen, um auf Twitter die Rücknahme europäischer IS-Kämpfer durch ihre Heimatländer zu fordern. Doch in der Praxis ist die Forderung nicht so leicht zu erfüllen, behauptet die Bundesregierung. Kritiker sind anderer Meinung.

"Hunderte" ausländische IS-Kämpfer halten die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) nach eigenen Angaben in Gefängnissen im Norden Syriens gefangen - und wollen sie loswerden. Denn US-Präsident Trump hält die IS-Terrormiliz für besiegt und will die amerikanischen Soldaten, die die SDF unterstützen, aus Syrien abziehen. Vorher sollen die gefangengenommenen IS-Kämpfer nach Möglichkeit in ihre europäischen Heimatländer zurückkehren.

Haftbefehle gegen "sehr wenige" deutsche IS-Kämpfer

Nach Auskunft des Bundesinnenministeriums befindet sich derzeit "eine größere zweistellige Zahl" von Männern, Frauen und Kindern aus Deutschland im Gewahrsam kurdischer Kräfte der syrischen Opposition. Wie das Ministerium auf Anfrage mitteilte, liegen nur gegen "sehr wenige von ihnen" Haftbefehle vor. Gegen eine weitere "ähnlich kleine Gruppe" würden Ermittlungsverfahren geführt.



Mit einem nationalen Haftbefehl besteht nach Auskunft des Bundesjustizministeriums grundsätzlich die Möglichkeit, ein Auslieferungsersuchen zu stellen. Doch an wen sollte die deutsche Justiz es in diesem Fall richten? An die syrische Justiz sicher nicht, denn die betreffenden mutmaßlichen IS-Kämpfer befinden sich in der Gewalt von Regierungsgegnern im Norden Syriens.

Kritik an "Untätigkeit" der Bundesregierung

Der Anwalt Mahmut Erdem sieht darin kein Problem und wirft der Bundesregierung Untätigkeit vor. Er vertritt nach eigenen Angaben mehrere Familien, deren Angehörige in Syrien für den IS gekämpft haben und dort nun festgehalten werden. Erdem betont, die Behörden der syrisch-kurdischen Selbstverwaltung seien durchaus zu direkten diplomatischen Kontakten mit Deutschland bereit, um eine Rückkehr zu ermöglichen. Falls eine Übergabe der Inhaftierten in Syrien zu gefährlich sei, könne sie auch im Irak erfolgen, so Erdem. Doch die Bundesregierung stelle sich "taub und blind".



Hat die Bundesregierung also in Wahrheit gar kein großes Interesse, IS-Kämpfer nach Deutschland zurückzuholen?



Auch die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) ist skeptisch. Ihr Nahostexperte Kamal Sido sagt, für deutsche Vertreter sei es überhaupt kein Problem, nach Nordsyrien zu fahren und die mutmaßlichen Extremisten dort erkennungsdienstlich behandeln zu lassen, wie von Außenminister Maas gefordert. "Doch Berlin müsste mit den von Kurden dominierten Sicherheitskräften zusammenarbeiten und solch ein offizieller Kontakt soll offenbar aus Rücksicht auf den türkischen Präsidenten Erdogan nicht stattfinden", vermutet Sido.

Keine konsularische Betreuung in Syrien möglich

Die Bundesregierung verweist hingegen darauf, dass eine weitere Voraussetzung für die Rückholung deutscher IS-Kämpfer nicht gegeben sei - nämlich der konsularische Zugang zu den betreffenden Personen. Die Arbeit der Deutschen Botschaft in Damaskus ist wegen des Bürgerkriegs in Syrien seit langem massiv beeinträchtigt.



Bundesaußenminister Maas betonte jedenfalls am Sonntagabend in der ARD, dass Trumps Forderung "außerordentlich schwierig zu realisieren" sei. Eine Rückkehr deutscher IS-Kämpfer sei nur dann möglich, wenn sichergestellt sei, "dass diese Menschen hier sofort auch einem Verfahren vor Gericht zugeführt werden, wenn sie auch in Untersuchungshaft kommen". Dafür benötige man aber Informationen und Ermittlungsverfahren - und all das sei derzeit nicht gewährleistet.

"Strafverfolgungsinteresse" des Irak

Das Bundesinnenministerium erinnert zudem an das "Strafverfolgungsinteresse" von Staaten, in denen "Dschihad-Reisende" ihre Straftaten begangen hätten. Insbesondere der Irak habe dieses Interesse geltend gemacht, erklärte ein Sprecher auf Anfrage. Deutsche Strafverfolgungsinteressen auf syrischem Staatsgebiet ließen sich rechtlich nicht durchsetzen.



Unbestritten ist, dass IS-Kämpfer mit deutscher Staatsangehörigkeit ein Recht auf Rückkehr nach Deutschland hätten. Sie müssten sich dann aber hier vor der deutschen Strafjustiz verantworten.

Vermutlich noch etwa 500 Deutsche im Kriegsgebiet

Laut Bundesinnenministerium sind seit 2013 rund 1.050 Menschen aus Deutschland in Richtung Syrien und Irak ausgereist - also in das Gebiet, das der IS einst als Kalifat ausrief. Etwa 200 von ihnen seien dort ums Leben gekommen. 300 seien über die Jahre nach Deutschland zurückgekehrt.



Außenminister Maas will sich nun mit seinen Kollegen aus Frankreich und Großbritannien abstimmen, wie mit der Forderung des US-Präsidenten umzugehen sei. Seit dem Tweet von Trump stehen sie unter Druck.