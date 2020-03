Wiebke Euler stellt drei Schraubverschlussgläser auf den Tisch: ein weißes grobes Pulver, ein feineres und grau-grüne Flocken.

"Wir haben Zitronensäure, Natron und Seifenflocken, die man üblicherweise als Kernseife kaufen würde. Wir haben uns von dieser Palmölkernseife verabschiedet und auf die Olivenölkernseife umgestellt, die einfach ein bisschen nachhaltiger ist."

Das reiche für einen kompletten Hausputz - ohne umweltschädliche Chemikalien, wie Wiebke Euler betont.

"Das sind Sachen, die wir auch im Lebensmittelbereich finden, und alles was wir aufnehmen können, das macht natürlich die Dosis, das wird aber unproblematisch für das Wasser sein."

Getrocknete Scheiben des sogenannten Schwammkürbisses

Mit diesen Putzmitteln zum Selbermachen bekomme man auch groben Dreck zuverlässig weg. Und dank der antibakteriellen Wirkung von Säure und Natron mache das Putzen die Wohnung sogar hygienisch rein. Philipp Wolter macht den Test. Der 30-jährige Architekt wohnt mit seiner in der Lübecker Altstadt und putzt normalerweise mit ganz normalen Reinigern aus dem Supermarkt. Heute nicht:

"Wir haben uns jetzt das Waschbecken vorgenommen, ich habe einen Teelöffel und einmal die Zitronensäure und das Natron, und ich nehme mal einen halben Teelöffel und packe den auf den Rand. Das Waschbecken ist ja meistens ein bisschen dreckig. Da nehme ich das Natron, nochmal so einen halben Teelöffel ungefähr, mische das mit Wasser, und man hört schon - wie es reagiert."

Das Putzgefühl ist schon mal ungewohnt.

"Körnige Konsistenz. Ich verteile das nochmal ein bisschen - ich habe das Gefühl, dass es sauber wird."

Auch in der Toilette sorgt der Mix aus Natron und Zitronensäure dafür, dass sich Kalk und Verfärbungen lösen.

"Also auch hier wieder ein positiver Effekt. Es macht genau das, was es soll. Genau wie die anderen Reinigungsmittel, die wir sonst so verwenden aus dem Supermarkt.

In der Küche hat sich Philipp Wolter das Ceranfeld vorgenommen. Statt eines normalen Plastikschwammes benutzt er einen Luffa-Schwamm aus getrockneten Scheiben des sogenannten Schwammkürbisses.

"Tatsächlich dauert es, bis der weich wird. Der ist am Anfang sehr hart, im warmen Wasser wird er weich wie ein normaler Schwamm."

Für die Lauge mischt er Wasser, Natron und ein paar Kernseifeflocken, die gut gegen Fett wirken sollen.

Nachhaltiges Putzen ist recht günstig

"Jetzt habe ich den Schwamm mit der Paste, reibe damit das Ceranfeld ein. Es schäumt auf jeden Fall, und das Ergebnis ist sehr schön. Die Ceranplatte ist sauber, gefällt mir sehr gut."

Dass das Mittel nur sanft nach Seife riecht und nicht so stark duftet wie die konventionellen Reiniger, stört ihn nicht. Sein Fazit ist grundsätzlich positiv – trotzdem wird er die konventionellen Reiniger nicht komplett aus dem Küchenschrank verbannen.

"Ob ich nur noch öko putzen werde weiß ich nicht. Ich denke, ich werde auf jeden Fall in einen Bioladen gehen und einige Produkte kaufen."

Unverpackt-Laden-Besitzerin Wiebke Euler hat das Gefühl, dass das Interesse an den nachhaltigen Putzmitteln stark zugenommen hat, sie berät in ihrem Laden immer mehr Kunden, die ihre Öko-Putzmittel selber mixen wollen. "Ich glaube, das hat mittlerweile in allen Bereichen Einzug gehalten. Und da schwingt einfach ganz viel schlechtes Gewissen mit."

Nachhaltiges Putzen ist zudem recht günstig. Die Putzmittelbasics gab es für insgesamt rund vier Euro, damit sollte man rund zwei Monate auskommen, sagt Wiebke Euler. Sie putzt nur noch mit Natron, Zitronensäure und Co - auf einen konventionellen Reiniger mag sie allerdings noch nicht verzichten:

"Ich habe noch nicht das perfekte Spüli herstellen können. Es gibt ganz viele Rezepte im Internet, sie haben mich so semi-zufriedengestellt, muss ich gestehen."