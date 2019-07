Nach London hat auch Paris den Klimanotstand ausgerufen.

Die Stadtverwaltung rief alle Politikerinnen und Politiker dazu auf, das UNO-Klimaabkommen von 2015 umzusetzen, das in der französischen Hauptstadt beschlossen wurde.



Paris will für junge Leute zudem eine Klima-Akademie ins Leben rufen. Darüber hinaus soll ein ständiger Expertenrat eingerichtet werden.



In Paris sind nächstes Jahr Kommunalwahlen. Bürgermeisterin Hidalgo hatte zuletzt mehrere Umweltinitiativen angekündigt, so etwa eine Einschränkung des Autoverkehrs und eine Begrünung in der Umgebung des Eiffelturms.



Den symbolischen Klimanotstand haben auch schon Vancouver und Basel beschlossen.