Die Europäische Union verfehlt die selbstgesteckten Ziele beim Klimaschutz und der Gleichstellung von Frauen und Männern.

Das geht aus dem in Brüssel vorgestellten Bericht zur nachhaltigen Entwicklung in der EU hervor. Demnach ging der Ausstoß von Treibhausgasen in den vergangenen fünf Jahren lediglich um 2,7 Prozent zurück. In diesem Tempo könne die EU ihr Ziel, bis 2030 die Emissionen um 40 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken, nicht erreichen, heißt es. Im Bereich der Geschlechtergerechtigkeit habe sich die Situation von Frauen auf dem Arbeitsmarkt sogar verschlechtert.



Die EU hat 17 verschiedene Nachhaltigkeitsziele formuliert. Fortschritte stellt der Bericht in den Bereichen Frieden, Armutsbekämpfung und Gesundheit fest.