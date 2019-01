Die Europäische Union hat Vorschläge für eine "Nachhaltigkeitswende" bis 2030 präsentiert.

So soll etwa jeder Abfall wiederverwendet werden. Nahrung solle so produziert und genutzt werden, dass die wachsende Menschheit genug zu Essen habe. Außerdem müsse die EU ihr Energie- und Transportwesen und das Heizen von Gebäuden konsequent nachhaltig ausrichten.



Es gehe darum, den Wohlstand auch für künftige Generationen zu sichern, sagte der Vizepräsident der EU-Kommission, Timmermans, in Brüssel. Bundesentwicklungsminister Müller bezeichnete die Pläne als überfällig. Man müsse auf dem Weg zu einem nachhaltigen Europa schneller vorankommen.