Die Nacht bleibt meist trocken. (Getty Images / Anyaivanova)

In der Nacht nachlassende Niederschläge, meist gering bewölkt oder klar. Abkühlung auf 17 bis 8 Grad. Am Tage im Westen und Südwesten Durchzug hoher Wolkenfelder, zum Abend hin gebietsweise etwas Regen. Sonst viel Sonne, Höchstwerte zwischen 25 und 33 Grad. An den Küsten etwas kühler. Meist schwachwindig.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag wechselnd bewölkt, gebietsweise schauerartige Regenfälle. Nur im Nordosten meist trocken. 26 bis 31 Grad.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.