Wetter

Nachlassender Regen, nachts Minusgrade

Das Wetter: In der Nacht im Nordosten letzte Schauer. Ansonsten von Westen her Bewölkungsrückgang, aber gebietsweise dichter Nebel oder Hochnebel. Plus 1 bis minus 4 Grad im Süden, im Norden plus 6 bis minus 1 Grad. Morgen bewölkt oder neblig trüb, im Nordwesten und Westen etwas Regen. 5 bis 10 Grad.

26.11.2022