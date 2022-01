Wetter Nachlassender Sturm, vor allem im Osten und Süden Regen- und Schneeschauer

Das Wetter: In der Nordosthälfte stürmisch, an den Küsten Orkan, im Tagesverlauf nachlassend. Vor allem im Osten und Süden einzelne Regen- und Schneeschauer, später wie in den anderen Gebieten Auflockerungen. Tageshöchstwerte 4 bis 8 Grad. Morgen bedeckt mit Niederschlägen, teils bis in tiefe Lagen als Schnee. Höchstwerte 2 bis 8 Grad.

30.01.2022