Facebook will einen eigenen Bereich für Medieninhalte schaffen.

Eine Sprecherin des Netzwerks bestätigte dem US-Sender CNBC, dies solle bis Ende des Jahres geschehen. Nach Angaben des "Wall Street Journal" bietet Facebook Medienunternehmen bis zu drei Millionen Dollar pro Jahr dafür an, wenn sie in dem neuen Bereich Schlagzeilen, Nachrichten und Berichte platzieren.



Facebook-Chef Zuckerberg hatte den Schritt, Medieninhalte gesondert abzubilden, bereits im Frühjahr angekündigt. Damit soll Beobachtern zufolge die Glaubwürdigkeit von Nachrichteninhalten bei Facebook erhöht werden. Das Netzwerk war vor allem im Zusammenhang mit der US-Präsidentschaftswahl 2016 wegen möglicher Einflussnahme auf Wähler in die Kritik geraten.