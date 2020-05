Was war heute wichtig? Wir blicken auf den Tag und die Entwicklungen in Deutschland und der Welt.

Coronavirus update

Die Johns-Hopkins-University, die häufiger aktualisierte Daten als das Robert-Koch-Institut veröffentlicht, meldete für Deutschland rund 171.999 Corona-Infizierte, 7.569an oder mit dem Coronavirus Gestorbene sowie 145.600 Genesene (Stand: 11.5., 17:00 Uhr). Ausführliche aktuelle Zahlen aus Deutschland finden Sie hier.



Weltweit gibt es laut Johns-Hopkins-Universität 4.136.056 registrierte Infizierte in 187 Ländern, 283.478 an oder mit dem Coronavirus Gestorbene und 1.422.984 Genesene. Detailierte Zahlen aus Europa finden Sie hier.

Das Wichtigste des Tages aus Deutschland

_ Bundeskanzlerin Merkel hat die Bevölkerung angesichts der Gefahr durch das Coronavirus zur Vorsicht gemahnt. Mehr ...



_ Die Bundesregierung stellt bis zu 750 Millionen Euro für die Entwicklung und Produktion eines Corona-Impfstoffs zur Verfügung. Mehr ...



_ Die Zahl der nachgewiesen Fälle von sexueller Gewalt gegen Kinder ist im vergangenen Jahr weiter gestiegen. Mehr ...

Das Wichtigste des Tages weltweit

_ In Russland hat Präsident Putin die arbeitsfreie Zeit ungeachtet eines Rekordanstiegs bei den Corona-Neuinfektionen für beendet erklärt. Mehr ...



_ In Südkorea sind die Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen wegen des jüngsten Anstiegs bei den Neuinfektionen teilweise rückgängig gemacht worden. Mehr ...



_ Syrische und russische Truppen haben nach Angaben von Menschenrechtlern im Nordwesten Syriens gezielt Krankenhäuser und Schulen angegriffen. Mehr ...

Die meistgelesenen Nachrichten von heute

1. In Deutschland findet nach Einschätzung des Virologen Jonas Schmidt-Chanasit derzeit eine gezielte Corona-Durchseuchung der Bevölkerung statt. Mehr ...



2. Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet. Mehr ...



3. Übersterblichkeit. Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? Mehr ...

Die Nachrichtenredaktion empfiehlt

_ In den Chefredaktionen der größten deutschen Medien sind Menschen mit Migrationshintergrund laut einer Umfrage deutlich unterrepräsentiert. Mehr ...



_ Verschwörungstheorien über das Coronavirus grassieren nicht nur in Deutschland. In den vergangenen Tagen ist auch im Ausland millionenfach ein Video mit dem Titel „Plandemic“ geteilt worden. Eine umstrittene Wissenschaftlerin äußert darin Falschinformationen über das Virus. Youtube, Facebook und Twitter versuchen, die Verbreitung des Clips zu stoppen. Mehr ...



_ Der Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Fürst, hat das Schreiben konservativer katholischer Würdenträger gegen die Corona-Beschränkungen als gefährlich bezeichnet. Mehr ...