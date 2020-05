Was war heute wichtig? Wir blicken auf den Tag und die Entwicklungen in Deutschland und der Welt.

Das Wichtigste des Tages aus Deutschland

_ In Thüringen sollen von morgen an wieder Demonstrationen ohne Beschränkungen der Teilnehmerzahl möglich sein. Mehr ...



_ Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat fordert die Einführung eines generellen Tempolimits auf Autobahnen. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit sollte bei 130 Kilometern pro Stunde liegen. Mehr ...



_ Solo-Selbstständige in Nordrhein-Westfalen dürfen von den Corona-Soforthilfen 2.000 Euro für ihren Lebensunterhalt nutzen. Mehr ...

Das Wichtigste des Tages weltweit

_ In der chinesischen Großstadt Wuhan sollen alle elf Millionen Einwohner auf das Coronavirus getestet werden. Mehr ...



_ Bei einem Anschlag auf eine Geburtsklinik in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens 16 Menschen getötet worden. Mehr ...



_ Das Hilfswerk Unicef befürchtet wegen der Corona-Pandemie eine deutlich höhere Kindersterblichkeit. Mehr ...

Coronavirus-Update

Die Johns-Hopkins-University, die häufiger aktualisierte Daten als das Robert-Koch-Institut veröffentlicht, meldete für Deutschland rund 172.723 Corona-Infizierte, 7.667 an oder mit dem Coronavirus Gestorbene sowie 147.200 Genesene (Stand: 12.5., 17:00 Uhr). Ausführliche aktuelle Zahlen aus Deutschland finden Sie hier.



Weltweit gibt es laut Johns-Hopkins-Universität 4.210.074 registrierte Infizierte in 187 Ländern, 287.158 an oder mit dem Coronavirus Gestorbene und 1.470.598 Genesene. Detaillierte Zahlen aus Europa finden Sie hier.

Die meistgelesenen Nachrichten von heute

1. In Deutschland findet nach Einschätzung des Virologen Jonas Schmidt-Chanasit derzeit eine gezielte Corona-Durchseuchung der Bevölkerung statt. Mehr ...



2. Bei der angeschlagenen Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof kommt es zu weiteren Entlassungen und Standortschließungen. Mehr ...



3. Wie es mit Freibad und Schwimmbad in der Coronakrise weitergehen kann? Mehr ...

Die Nachrichtenredaktion empfiehlt

_ Eine neue Studie besagt: Die Schließung von Kitas und Schulen war wirksam, die Schließung von Restaurants und Läden eher nicht. Mehr ...



_ Die ehemalige SPD-Chefin Andrea Nahles soll die Leitung einer Bundesbehörde übernehmen. Die Debatte in den Medien ist heftig. Mehr ...



_ Medienwissenschaftler Pörksen warnt Journalisten vor pauschaler Diffamierung der Proteste gegen Corona-Beschränkungen. Mehr ...