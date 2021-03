Heute vor zehn Jahren begann der Bürgerkrieg in Syrien. In den Städten Damaskus und Daraa wurden damals Proteste gegen Präsident Assad gewaltsam niedergeschlagen. Eine Helferin berichtet, wie es den Menschen im Land heute geht.

Oana Bara arbeitet in der syrischen Hauptstadt Damaskus für das Deutsche Rote Kreuz. In ganz Syrien seien mehr als 13 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen, das seien mehr als 70 Prozent der Bevölkerung, sagte sie im Deutschlandfunk. Die Lage sei wirklich verzweifelt. Lebensmittelpreise hätten sich verdoppelt, dazu komme eine hohe Arbeitslosigkeit. Für viele Menschen sei auch die psychische Situation sehr schwierig.



Das Rote Kreuz unterstütze den syrisch-arabischen Roten Halbmond dabei, Lebensmittelpakete, medizinische Güter und Schutzausrüstung gegen Covid-19 an die Bevölkerung zu verteilen. Im vergangenen Jahr habe man mit dieser Hilfe 6,2 Millionen Menschen erreicht, erklärte Bara. In Teilen des Landes herrscht - auch verschärft durch die Corona-Pandemie - nach Einschätzung der Welthungerhilfe bereits eine Hungerkrise.

Abschiebestopp gefordert

Auch Omar Sharaf von der Organisation "Adopt a Revolution" hatte unlängst betont, dass die Bevölkerung täglich vor einem Kampf ums Überleben stehe. Dass Syrien heute in einer solchen Situation sei, liege auch an Versäumnissen der westlichen Demokratien. Diese hätten zugeschaut und Baschar al-Assad weiter als Machthaber akzeptiert, statt ihn international zu deligitimieren, kritisierte der Aktivist. Noch heute müssten sich Flüchtlinge in Deutschland Reisepässe vom syrischen Regime erneuern lassen.



Zum 10. Jahrestag des Bürgerkriegs forderten Flüchtlings- und Menschenrechtsorganisationen erneut einen Abschiebestopp für Syrer. Das Land sei für Rückkehrer nicht sicher, heißt es in dem Aufruf, den unter anderem Pro Asyl und Medico International unterzeichnet haben.



Zur Rolle Deutschlands und Europas sagte die Syrien-Expertin Kristin Helberg im Deutschlandfunk, man habe in dem Konflikt zwar die Opposition anerkannt, letztlich habe aber der Mut gefehlt, Assad am Verhandlungstisch zu Zugeständnissen zu zwingen. Die EU leiste heute wichtige humanitäre Hilfe, zudem unterstütze sie die Zivilgesellschaft und kümmere sich intensiv um die strafrechtliche Verfolgung der Verbrechen des Krieges. Im Februar dieses Jahres verhängte das Oberlandesgericht Koblenz im weltweit ersten Strafprozess wegen Staatsfolter in Syrien eine Gefängnisstrafe.

Hunderttausende Tote, Millionen Vertriebene

Seit 2011 sind in dem Krieg mehrere hunderttausend Menschen getötet worden. Die oppositionelle Beobachtungsstelle für Menschenrechte hat mehr als 388.000 Todesfälle dokumentiert. 117.000 dieser Opfer seien Zivilisten gewesen, 22.000 von ihnen Kinder.



Begonnen hatte der Konflikt mit friedlichen Protesten im Rahmen des Arabischen Frühlings. Am 15. März 2011 gab es in Damaskus die erste größere Demonstration, deshalb gilt dieser Tag als Ausgangspunkt. Sicherheitskräfte gingen hart gegen die Demonstranten und Demonstrantinnen vor. In der Stadt Daraa wurden auch Kinder festgenommen, weil sie Parolen gegen Präsident Assad an eine Wand gesprüht hatten. Im Sommer desselben Jahres bildete sich die Freie Syrische Armee, ein bewaffneter Arm des Widerstands. Diese Truppen brachten dann Teile der Städte Aleppo und Homs unter ihre Kontrolle.



Für den syrischen Machthaber Assad kam diese Eskalation offensichtlich unerwartet. Noch Ende Januar 2011, wenige Wochen vor dem Beginn der Proteste, hatte er in einem Interview erklärt, warum der Arabische Frühling seiner Meinung nach nicht auf Syrien übergreifen werde. Syrien sei stabil, und ein Grund dafür sei, dass seine Politik sehr gut mit den Überzeugungen und Interessen der Bevölkerung übereinstimme, sagte Assad damals dem "Wall Street Journal".

Internationaler Stellvertreterkrieg

Ab 2013 internationalisierte sich der Konflikt: Die libanesische Hisbollah-Miliz und der Iran unterstützten die syrische Armee. Diese setzte Giftgas gegen die eigene Bevölkerung ein.



Im Jahr 2014 eroberte die islamistische IS-Miliz die nordsyrische Stadt Rakka und danach weite Teile Syriens und auch des Irak. Die USA bildeten eine internationale Koalition gegen den IS, an der sich auch Deutschland beteiligte. Die Allianz flog Luftangriffe in der Region. Die kurdische Miliz YPG kämpft ebenfalls gegen die Islamisten. Heute stehen etwa zwei Drittel des Landes wieder unter der Kontrolle von Machthaber Assad.

Auch 2020 noch tausende Tote

Durch Krieg und Gewalt werden über die Jahre Millionen von Menschen innerhalb des Landes vertrieben, ein Teil flieht ins Ausland, vor allem nach Jordanien, in den Libanon und in die Türkei. Über die sogenannte Balkanroute erreichen Flüchtlinge aus Syrien auch Europa.



Auch Russland und die Türkei sind militärisch an dem Konflikt beteiligt. Sie vermitteln Ende 2016 eine Waffenruhe zwischen Assad-Gegnern und der Regierung, es folgen Friedensgespräche in Astana. Im März 2020 wird ein Waffenstillstand verkündet.



Die Zahl der Todesopfer geht zurück. Aber auch im Jahr 2020 wurden noch 6.800 Menschen in Syrien getötet.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.