Newsblog zur Landtagswahl in Bremen

Wahlbeteiligung bis zum Nachmittag höher als vor vier Jahren

+++ Bis zum Nachmittag haben in Bremen und Bremerhaven mehr Menschen ihre Stimme abgegeben als zur gleichen Zeit vor vier Jahren. +++ Mit der ersten Hochrechnung wird gegen 20 Uhr gerechnet. +++ Im kleinsten Bundesland regiert die SPD seit 77 Jahren, länger als die CSU in Bayern. +++ Mehr dazu im Newsblog zur Landtagswahl in Bremen.

14.05.2023