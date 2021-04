Der Schauspieler Thomas Fritsch ist tot.

Er wurde 77 Jahre alt. Fritsch wurde unter anderem durch die ZDF-Serie "Drei sind einer zuviel" einem breiten Publikum bekannt. Zudem hatte er zahlreiche Auftritte in der Serie "Der Alte" und "Derrick". Er spielte auch in Filmen von Rosamunde Pilcher. Zudem arbeitete er in vielen Produktionen als Synchronsprecher.

