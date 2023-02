Wetter

Nachst frostig, im Sodosten auch Schneeschauer

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht in der Südosthälfte wolkig mit Schneeschauern. Sonst Bewölkungsrückgang und trocken. Frost zwischen -2 und -8 Grad, im Bergland bis -10 Grad. Glättegefahr. Morgen im Norden und Westen überwiegend sonnig. Im übrigen Land wechselnd bewölkt, vor allem nach Osten und am Alpenrand Schneeschauer. Dort minus 4 bis 0 Grad, sonst 0 bis 5 Grad.

25.02.2023