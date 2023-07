Loveparade-Gedenken

Bereits im letzten Jahr hat der Verein "Bürger für Bürger" wieder die "Nacht der 1000 Lichter" am Ort des Geschehens veranstaltet. Mit vielen Kerzen soll der Toten und Verletzten gedacht werden. (picture alliance/dpa)

Sie sollen an die Toten und Verletzten des Unglücks vor 13 Jahren erinnern. Die "Nacht der 1.000 Lichter" findet traditionell am Vorabend des Jahrestages statt. Bei dem Unglück am 24. Juli 2010 waren 21 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 650 wurden zum Teil schwer verletzt. Ursache war ein Gedränge im Zugangsbereich der Loveparade. Mehrere Strafverfahren gegen die Veranstalter und die Stadt Duisburg waren nach langjährigen Ermittlungen eingestellt worden.

