Christian Lindner (dpa/Michael Kappeler)

Damit werden nicht genutzte Kredite in Höhe von 60 Milliarden Euro in einen Sonderfonds überführt, um sie in den kommenden Jahren nutzen zu können. Das Geld soll zweckgebunden in Klimaschutz und Digitalisierung fließen.

Ursprünglich waren die Kredite zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gewährt worden. Die Union sieht den von Finanzminister Lindner vorgelegten Nachtragshaushalt als Umgehung der Schuldenbremse an und plant eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.