Das Bundeskabinett hat angesichts der Corona-Krise für den Kulturbereich und für soziale Einrichtungen Hilfen in Höhe von jeweils einer Milliarde Euro beschlossen.

Das wurde nach der Sitzung in Berlin mitgeteilt. Demnach ist das Geld für privat finanzierte Kultureinrichtungen, alternative und vor allem digitale Kulturangebote vorgesehen. Zudem sollen gemeinnützige Einrichtungen wie Sozialkaufhäuser und Inklusionsbetriebe unterstützt werden. Ferner gibt es weitere Mittel für den Ausbau von Kita-Plätzen und Ganztagsschulbetreuung.



Die Bundesregierung verabschiedete heute zudem den zweiten Nachtragshaushalt in Höhe von rund 62 Milliarden Euro. Damit steigt die Neuverschuldung für das laufende Jahr auf 218,5 Milliarden Euro. Mit den Geldern soll das Konjunkturpaket zur Linderung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie finanziert werden. Der Bundestag will noch vor der Sommerpause darüber abstimmen.



Bundesfinanzminister Scholz sagte in Berlin, er halte die steigende Schuldenquote für verkraftbar. Die Mittel seien auch deshalb möglich, weil man in der Vergangenheit die Staatsschulden erheblich reduziert habe. In anderen Ländern sei das nicht der Fall.