Die Koalition will in diesem Jahr mehr Geld in den Straßenbau investieren und trotzdem weniger Schulden machen, als von Finanzminister Scholz vorgesehen.

Der Haushaltsausschuss des Bundestags nahm noch einige Änderungen am zweiten Nachtragshaushalt vor, den der SPD-Politiker zur Finanzierung des Konjunkturpakets in der Corona-Krise vorgelegt hatte. Morgen stimmt der Bundestag über die Pläne ab.



Unterm Strich steht nach den Ausschussberatungen eine geplante Neuverschuldung von knapp 218 Milliarden Euro. So viele Kredite hat keine Bundesregierung jemals in einem Jahr aufgenommen. Es sind allerdings rund 750 Millionen Euro weniger Schulden als zunächst vorgesehen. Als Grund wurde vor allem eine Umbuchung bestimmter Mittel aus einem Sondervermögen in den regulären Etat genannt.