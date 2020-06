Das Bundeskabinett hat den zweiten Nachtragshaushalt beschlossen. Der Etat hat einen Umfang von rund 62 Milliarden Euro. Damit steigt die Neuverschuldung für das laufende Jahr auf 218,5 Milliarden Euro. Mit den Geldern soll das Konjunkturpaket zur Linderung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie finanziert werden.

Nach der Verabschiedung des zweiten Nachtragshaushalts schloss Bundesfinanzminister Scholz weitere Konjunkturmaßnahmen nicht aus. Für den Fall einer zweiten Corona-Welle habe man immer noch fiskalischen Spielraum, sagte der SPD-Politiker in Berlin. Die derzeitigen Mittel seien auch deshalb möglich, weil man in der Vergangenheit die Staatsschulden erheblich reduziert habe.

Hilfen für Kultur und Bildung

Das Bundeskabinett beschloss auch Hilfen in Höhe von jeweils einer Milliarde Euro für den Kulturbereich und für soziale Einrichtungen. Demnach ist das Geld für privat finanzierte Kultureinrichtungen, alternative und vor allem digitale Kulturangebote vorgesehen. Zudem sollen gemeinnützige Einrichtungen wie Sozialkaufhäuser und Inklusionsbetriebe unterstützt werden.



Gebilligt wurde auch eine weitere Milliarde Euro für den Um- und Ausbau von Kindergärten, Kitas und Kinderkrippen. Mit dem Geld können Bundesfamilienministerin Giffey zufolge 90.000 Plätze in der Kleinkindbetreuung geschaffen werden. Außerdem sollen zusätzlich 1,5 Milliarden Euro in den Ausbau der Grundschulen zu Ganztagsschulen fließen und weitere 500 Millionen Euro in die Digitalisierung der Schulen.

