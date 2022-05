Eine Frau geht vor dem Neuen Schloss in Stuttgart im Regen. (picture alliance/dpa | Marijan Murat)

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag in der Nordwesthälfte zunächst heiter, später teils kräftige Gewitter mit Unwetterpotenzial. In der Südosthälfte sonnig und trocken. Temperaturen zwischen 20 und 32 Grad.

