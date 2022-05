Wetter

Nachts abklinge Niederschläge, dann wolkig, teils klar. 16 is 6 Grad

Das Wetter: In der Nacht abklingende Schauer und Gewitter, dann wolkig oder gering bewölkt und trocken. Lokal Nebel. Abkühlung auf 16 bis 6 Grad. Am Tage sonnig oder locker bewölkt. Am Alpenrand und im äußersten Nordwesten Quellwolken. Tageshöchstwerte zwischen 20 und 31 Grad.

18.05.2022